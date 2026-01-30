No “Dois às 10”, abrimos espaço à memória e à emoção. Foi na última madrugada de 2025 que o sorriso de Maycon Douglas se apagou, deixando um vazio profundo entre todos os que o amavam. Após dias de uma busca marcada pela angústia e pela esperança, confirmou-se o pior desfecho. Hoje, recebemos Marcelo Palma, amigo próximo de Maycon, para recordar a sua vida, o seu legado e as memórias que permanecem vivas no coração de quem com ele partilhou caminhos, sonhos e afetos.
Marcelo Palma sobre a morte de Maycon Douglas: "Acordo todos os dias e não consigo acreditar que é possível"
Joana Lopes
Hoje às 11:21
Marcelo Palma sobre a morte de Maycon Douglas: "Acordo todos os dias e não consigo acreditar que é possível"
