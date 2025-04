Márcia Soares anuncia mudança de vida: «Eu passei de um extremo para outro»

No «Dois às 10», Márcia Soares anunciou que se juntou à "Team Macau" para mudar de vida. A comentadora do "Big Brother" confessou que estava com uma rotina péssima para a sua saúde e que precisava de ajuda. Márcia afirmou que se alimentava mal, deitava-se e acordava tarde e que a sua alimentação era "dramática". Com a ajuda de Francisco Macau, personal trainer, Márcia passou a ter uma alimentação mais equilibrada e a fazer exercício físico. O personal trainer explicou que muitas vezes as pessoas olham para a balança, mas o mais importante é a saúde. Márcia confessou que tinha medo de deixar de comer, mas com a ajuda de Francisco, ela tem um plano nutricional adaptado ao que mais gosta e voltou a comer pão. Saiba mais em TVI Player