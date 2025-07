Márcia Soares e Cláudio Ramos em desacordo em direto por causa de Bruno de Carvalho

No Big Brother Verão, Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo anfitrião. «Prostitutas são as tuas filhas» As palavras duras de Daniela Ventura contra Bruno de Carvalho. Agora, no Dois às 10, Márcia Soares e Adriano Silva Martins comentam tudo no rescaldo da grande noite.

Cláudio Ramos foi implacável e criticou a postura de Daniela em toda a situação. Márcia defende Niella e arrasa as atitudes de Bruno de Carvalho.

