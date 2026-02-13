No “Dois às 10”, Marcia Soares e Francisco Monteiro recordam a história que começou dentro da casa do "Big Brother 2023", onde a cumplicidade entre ambos foi evidente desde o primeiro momento. Cá fora, a relação acabou por não resultar, mas o reencontro trouxe novas perspetivas. Em estúdio, revelam o que realmente os une hoje e falam, sem rodeios, sobre sentimentos, expectativas e a ligação que continua a marcar as suas vidas.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:26
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:21
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
Hoje às 11:26
03:59
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”
Hoje às 09:57
03:45
Em direto, Ana Duarte é surpreendida pelo namorado, com quem reatou depois de sair do “Big Brother Verão”
Hoje às 10:04
03:45
Ana Duarte confessa reviravolta na sua relação: “Era um bocadinho tóxica”
Hoje às 10:05
06:38
Jovens decidem adiar intimidade até depois do casamento. Cristina Ferreira reage: “Não entendo. Qual é o mal?”
Hoje às 10:18
06:38
Casal jovem revela que só terá intimidade depois do casamento: "Tomámos esta decisão de não avançar"
Hoje às 10:18
02:44
“Já se viram nus?”. Cláudio Ramos questiona que só terá intimidade depois do casamento
Hoje às 10:24
01:44
Susana Dias Ramos descreve experiência assustadora ao passar por Coimbra a caminho de Lisboa
Hoje às 10:27
02:33
Cristina Ferreira tem um semáforo à porta de casa: «Está vermelho, não entram»
Hoje às 10:44
07:27
Sexóloga alerta: este é o tempo saudável para conseguir 'chegar ao céu' sozinha
Hoje às 10:46
01:11
Marina Mota assinala 53 anos de carreira. Recorda-se do começo da sua vida artística?
Hoje às 10:51
01:21
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”
Hoje às 11:25
01:21
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
Hoje às 11:26
03:49
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
Hoje às 11:31
03:49
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
Hoje às 11:32
06:55
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
Hoje às 11:40