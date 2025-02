Março INTENSO! Alerta: «Mercúrio retrógrado e Vénus retrógrado ao mesmo tempo!»

Carla Anes

Hoje às 10:06

No «Dois às 10», Joana Dias, taróloga, analisa as previsões para o mês de março, referindo que vai ser um mês intenso e diferente, com Mercúrio e Vénus retrógrados em simultâneo. A taróloga explica que este fenómeno astrológico levará a revisitar amores e relações do passado, havendo a possibilidade de resolver pendências ou alinhar os passos futuros. Março será um mês para rever a vida e delinear novas estratégias. Saiba mais em TVI Player