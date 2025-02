DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Margarida sobre concorrente: «Ela simplesmente não gosta de mim!»

Carla Anes

Hoje às 11:48

No «Dois às 10», Margarida Castro foi expulsa do «Secret Story – Desafio Final», na gala deste domingo, 9 de fevereiro, com apenas 7% dos votos. A ex-concorrente afirma que não se arrepende de nada e assegura que está de consciência tranquila.

Margarida fala sobre Daniela e afirma: «Eu não gosto!».

