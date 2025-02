Margarida sobre Daniel Panelo: «Ele gosta do meu mau feitio que ninguém gosta!»

Carla Anes

Hoje às 11:51

No «Dois às 10», Margarida Castro fala do seu relacionamento com Daniel Panelo e conta que nunca mais se separaram e revela o segredo do sucesso da relação.

