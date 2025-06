Maria Botelho Moniz: «Havia dois sítios por onde eu gostava de passar, portanto posso-me reformar em setembro»

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz confessou estar realizada, pois sempre desejou passar por um programa das manhãs e também apresentar um grande formato de entretenimento. A apresentadora desvenda tudo sobre o novo «Big Brother Verão», uma edição surpreendente que traz uma casa repleta de influenciadores e celebridades, desafios inéditos, entradas-relâmpago e poderes especiais que prometem revolucionar a dinâmica do jogo. Com participantes que poderão entrar e sair a qualquer momento, o «Big Brother Verão» mantém os telespetadores em constante suspense. Maria revela que, como tinha dois sítios por onde gostaria de passar na televisão, agora que concretizou ambos, pode “reformar-se em setembro”. Cheia de emoção, partilha o entusiasmo por finalmente assumir este desafio e convida todos a acompanhar esta edição que estreia já na próxima segunda-feira, dia 30, na TVI.