VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: “Sinto que estou a voltar a mim”

No “Dois às 10”, todos ficam em sentido para receber a Major Maria Botelho Moniz, que se apresenta ao serviço para uma missão muito especial: dar a conhecer a "1.ª Companhia". A estreia acontece já no dia 1 de Janeiro e promete marcar o regresso de um formato que fez história. Depois de 20 anos fora dos ecrãs, o reality show está de volta à TVI, agora renovado e com novidades imperdíveis que vão surpreender os espectadores desde o primeiro minuto.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 45min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

Há 45 min

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Foi uma profunda inconsciente”

Há 48 min

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Há 57 min

Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente

Há 1h e 29min

Depois de ser agredida no local de trabalho, Marta foi ajudada por um jovem de 17 anos

Há 1h e 33min

Cristina Ferreira recebe convidada que viveu situação violenta: “Está mesmo muito nervosa”

Há 1h e 34min

Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”

Há 1h e 39min
MAIS

Mais Vistos

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Ontem às 12:31

Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”

15 dez, 11:16

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Há 1h e 46min

Separada há mais de 10 anos, Palmira nunca se divorciou a pedido do sogro: «Não nos falamos, mas lavo-lhe a roupa»

Ontem às 10:22

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Há 3h e 18min

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Ontem às 18:00

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Ontem às 17:30

Há um segredo para fazer a aletria perfeita. E quem nos contou foi Manuel Luís Goucha

Ontem às 14:33

Fora do Estúdio

Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

Há 3h e 35min

Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Hoje às 08:51

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 16:41

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Ontem às 11:53

Fotos

Novo reality show da TVI tem personalidades que ninguém está à espera. E uma já é conhecida, revelou Maria Botelho Moniz

Há 53 min

Georgina Rodríguez fica em 'choque' após atitude de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 21min

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Há 3h e 18min

Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

Há 3h e 35min