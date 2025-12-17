Maria da Graça recebe presente para brilhar nas redes sociais

No “Dois às 10”, muitas são as tradições de Natal e, esta manhã, sentamo-nos à mesa para descobrir os sabores que marcam esta época tão especial. Do incontornável bacalhau às iguarias menos conhecidas de norte a sul do país, percorremos Portugal à procura dos pratos que não podem faltar na consoada e no dia de Natal, celebrando a diversidade e a riqueza da nossa gastronomia tradicional.