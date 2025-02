Maria Elisa confessa: «Ainda hoje não sei se fiz bem ou mal...»

Carla Anes

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», recebemos uma das referências da televisão e do jornalismo nacional, estreou-se no teatro em 2023 com «Cartas de Amor», conversamos com Maria Elisa.

A jornalista conta que foi para Paris estudar jornalismo tinha o filho seis meses e confessa: «Ainda hoje não sei se fiz bem ou mal...».

Saiba mais em TVI Player