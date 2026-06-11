Maria foi baleada aos 5 anos e ainda carrega ao peito a bala que a atingiu

No “Dois às 10”, conhecemos a impressionante história de Maria, que aos 5 anos foi atingida por uma bala e, quase quatro décadas depois, continua a viver com esse projétil alojado no peito. Hoje, aos 44 anos, enfrenta novos desafios, uma vez que a bala começou a afetar a sua saúde. Numa viagem carregada de emoção, regressámos com Maria ao local onde tudo aconteceu, revisitando memórias marcantes de um episódio que mudou a sua vida para sempre.