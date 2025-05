No «Dois às 10», Maria Inês partilha um momento emocionante ao recordar a irmã, que faleceu vítima de cancro da mama. A convidada relembra a última conversa com a irmã e a forma como esta doença impactou a sua vida e a da sua família. Maria Inês aproveitou ainda para apelar à importância do rastreio precoce e de pedir uma segunda opinião médica caso haja suspeitas. Saiba mais em TVI Player