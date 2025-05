No «Dois às 10», Maria Inês partilha a dor da perda repentina do pai, vítima de um ataque cardíaco fulminante. A convidada recorda o choque de receber a notícia da morte do pai, com quem tinha falado ao telefone na noite anterior. Para lidar com a perda, Maria Inês mudou-se para a Áustria. Pouco tempo depois, a sua irmã ficou doente. Saiba mais em TVI Player