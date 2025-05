Maria João escreve cartas à mãe que faleceu há dois anos: «As saudades acabam por dominar, parece que falta o ar»

No «Dois às 10», Maria João, emocionada, recorda os 22 anos que passou com a mãe, Maria de Fátima. A jovem guarda com carinho algumas peças de roupa, acessórios e o perfume da sua mãe para se sentir mais próxima dela. Maria João confessa que tem muito medo de se esquecer do cheiro, da voz e das memórias que tem da sua mãe e explica porque lhe escreve cartas. Saiba mais em TVI Player