Maria José sobre esclerosa múltipla: «Disseram à minha filha, que tinha 12 anos na altura, para se despedir de mim»

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história de Maria José. Aos 25 anos foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença que mudou profundamente a sua vida. Anos mais tarde, aos 50, um grave acidente de viação roubou-lhe parte da mão esquerda, deixando-lhe sequelas permanentes. Apesar de todas as adversidades, Maria José partilha o seu testemunho de força, resiliência e esperança, mostrando que nunca é tarde para recomeçar e encontrar motivos para sorrir.