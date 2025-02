Mariana, aos 5 anos, sofre queimaduras graves: «Ela só me perguntou pelo pai, se o pai estava bem»

Carla Anes

Ontem às 12:23

No «Dois às 10», acompanhamos a história de Sylvie e da sua filha, Mariana. Aos 5 anos, Mariana sofreu queimaduras graves em 50% do corpo devido à explosão de uma lamparina. Sylvie descreve a aflição de ver a filha a lutar pela vida no hospital, entubada e ligada a máquinas. Sylvie relata o momento em que Mariana acordou do coma e perguntou pelo pai, preocupada com o seu bem-estar após o acidente. A mãe recorda ainda a dor e a impotência que sentiu ao ver a filha sofrer durante as sessões de tratamento e mudança de pensos no bloco operatório.