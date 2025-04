Mariana desabafa: «Não achava que fosse eu a sair» - Cláudio Ramos reage

No «Dois às 10», a análise da última gala do Big Brother domina a conversa, com foco na expulsão de Mariana. Mariana, já fora da casa, partilha a sua perspetiva sobre a sua saída e a estratégia de jogo dos outros concorrentes. A sua expetativa em relação à expulsão e a forma como encarou a situação são reveladas, mostrando uma atitude resiliente. A conversa também aborda a importância do apoio e das palavras de incentivo, como as de Inês, que a lembram que «a vida é mesmo cá fora». A experiência no Big Brother é vista como uma etapa, com a vida real a aguardar com novas oportunidades. Saiba mais em TVI Player