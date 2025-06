Mariana e o sonho de ser mãe, após 16 mil euros em tratamentos sem sucesso: «Não vou desistir!»

No «Dois às 10», Mariana partilhou a sua experiência com a perda de embriões e a decisão de não desistir do sonho de ser mãe. Juntamente com Hélder, gastou cerca de 16 mil euros em tratamentos, contando com o apoio dos amigos durante o processo. Mariana e Hélder escolheram cuidadosamente a quem contar sobre o processo, procurando apoio de pessoas que realmente torcessem por eles. Mariana explicou que se tornou «outra pessoa», e que era impossível passar por este processo sozinha. Mariana revelou que consideraram a adoção como uma alternativa, mostrando a sua abertura a diferentes caminhos para construir uma família. A meio do processo, Mariana ofereceu a Hélder a possibilidade de desistir, mas ele reafirmou o seu compromisso, dizendo que seriam pais «seja de maneira que for, nem que tenhamos que adotar». Mariana enfatizou a importância da empatia, lembrando que todos estão a passar por alguma coisa. Saiba mais em TVI Player