No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a última gala do “Big Brother Verão”, marcada por momentos de tensão, surpresas e várias opiniões sobre o desempenho dos concorrentes. Em destaque esteve a polémica em torno de Mariana, que foi alvo de uma onda de críticas depois de dançar em roupa interior dentro da casa. Cinha Jardim não escondeu a sua opinião sobre o episódio.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Mariana gera onda de críticas após dançar de roupa interior. Cinha Jardim reage: “Não achei próprio”
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
10:20
Mariana gera onda de críticas após dançar de roupa interior. Cinha Jardim reage: “Não achei próprio”
Hoje às 10:27
04:10
Adriano Silva Martins elogia concorrente do “Big Brother Verão”: “Não é que eu esteja apaixonado pelo concorrente, mas…”
Hoje às 10:03
02:39
Adriano Silva Martins critica concorrente do “Big Brother Verão”: “Há um excesso de vitimização”
Hoje às 10:08
05:26
Frase de Mariana Sá gera polémica. Cláudio Ramos questiona Gonçalo Quinaz: “Ela disse-te?”
Hoje às 10:11
03:41
Gonçalo Quinaz admite desagrado com concorrente do “Big Brother Verão”: “Não estou a simpatizar com esta postura”
Hoje às 10:35
03:33
Diego acredita que este foi o motivo da sua expulsão do “Big Brother Verão”
Hoje às 11:19
03:22
Diego faz confidência sobre os castings do “Big Brother Verão”: “Não me disseram”
Hoje às 11:23
05:15
Diego sobre concorrente do “Big Brother Verão”: “Tinha várias jogadinhas”
Hoje às 11:31
05:15
Diego revela o que descobriu após sair do “Big Brother Verão”: “Talvez por ameaça”
Hoje às 11:32
02:09
Diego revela com que concorrentes quer manter uma ligação fora do “Big Brother Verão”
Hoje às 11:35
02:45
Melissa perdeu a mãe e pouco tempo depois descobriu que tinha cancro: “A dor foi tão grande que eu acabei por adoecer”
Hoje às 11:55
05:09
Arrepiante. Mãe de Melissa morreu-lhe nos braços: “Olhou para mim e…”
Hoje às 11:56
Mais Vistos
04:36
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”
3 jul, 10:40
00:35
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»
18 jun, 11:54
04:10
Adriano Silva Martins elogia concorrente do “Big Brother Verão”: “Não é que eu esteja apaixonado pelo concorrente, mas…”
Hoje às 10:03
10:20
Mariana gera onda de críticas após dançar de roupa interior. Cinha Jardim reage: “Não achei próprio”
Hoje às 10:27
05:09
Arrepiante. Mãe de Melissa morreu-lhe nos braços: “Olhou para mim e…”
Hoje às 11:56
05:26
Frase de Mariana Sá gera polémica. Cláudio Ramos questiona Gonçalo Quinaz: “Ela disse-te?”
Hoje às 10:11