Mariana Leitão: A história da primeira mulher a liderar a IL

No «Dois às 10», conhecemos Mariana Leitão. Nasceu em Lisboa, em 1982, e durante mais de uma década construiu a carreira no mundo empresarial. A política não foi o primeiro caminho. Mas acabou por mudar-lhe a vida. Ligada à Iniciativa Liberal desde os primeiros anos do partido, começou na política local, em Oeiras, onde foi eleita deputada municipal. Em 2024, chegou à Assembleia da República. Pouco depois, assumiu a liderança parlamentar do partido. E, em 2025, deu mais um passo histórico: tornou-se a primeira mulher a liderar a Iniciativa Liberal. Aos 43 anos, Mariana Leitão está à frente de uma força política e é hoje uma das figuras de destaque da política portuguesa. Mas, por detrás da mulher que vemos nos debates, nas entrevistas e no Parlamento, há uma outra realidade. Existe a mãe de duas meninas e uma apaixonada e esforçada jogadora de bridge que já representou Portugal fora do país. Esta uma história feita de escolhas, desafios e mudanças.