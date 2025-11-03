Mariana reage a comentários que recebeu sobre o seu físico: «É um vício»

No «Dois às 10», recebemos Mariana, a 7.º expulso do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa e repleta de emoções dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Mariana partilha connosco as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais o marcaram nesta aventura do reality show.