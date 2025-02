Mariana Sá recorda bullying: «Dizem que me fazia de vítima só por ter queimaduras.»

Carla Anes

Ontem às 12:51

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mariana Sá. Aos 5 anos, Mariana sofreu um acidente doméstico que lhe causou queimaduras em 50% do corpo. A mudança para França com 9 anos trouxe novos desafios, incluindo bullying devido às suas cicatrizes. Mariana partilhou ainda os momentos difíceis no hospital, as inúmeras cirurgias e a forma como encara as suas marcas hoje em dia. A jovem não culpa os pais pelo acidente e aceita a sua história de vida. Sylvie, mãe de Mariana, esteve presente em estúdio e relembrou alguns momentos do internamento da filha.