Mariana sobre concorrentes do «Big Brother»: «Eu acho que há gente que se julga mais do que aquilo que é»

No «Dois às 10», a passagem de Mariana pelo «Big Brother» continua a gerar debate. A sua nomeação como «planta da casa» é vista com ceticismo, especialmente porque, segundo ela, as suas redes sociais demonstram o contrário. «Olha, acredita que eu até hoje ainda não percebi e eu, por acaso, tenho uma onda de amor em todas as redes sociais», afirma Mariana, defendendo que há outros concorrentes que contribuem menos para a dinâmica do jogo. A conversa aprofunda-se na análise das estratégias dos outros participantes, como Solange e Nuno, e na forma como o medo influencia as nomeações. Mariana questiona: «Porquê que não nomearam o Nuno? Com medo ou porque realmente não há nenhuma razão para nomearem o Dinis?». Saiba mais em TVI Player