DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Marido de Vera de Melo descreve-a como um «furacão»: «Viver com ela é desafiante»

Carla Anes

Hoje às 10:49

No «Dois às 10», Luís Fernandes, marido de Vera de Melo, descreveu a sua esposa como um "furacão", destacando que viver com ela é um desafio constante devido à sua energia e inúmeros projetos. Luís Fernandes mencionou o impacto positivo dos "olhos lindos" e da capacidade de Vera em ajudar os outros, características que o cativaram desde o início. Ele expressou ainda admiração pela forma como Vera enfrenta os desafios, levantando-se sempre após um projeto menos bem-sucedido. Luís revelou que desempenha o papel de "advogado do diabo" na relação, discutindo prós e contras das ideias da psicóloga. Por fim, expressou o seu orgulho na carreira de Vera e a felicidade que ela traz à família.

Saiba mais em TVI Player