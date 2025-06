Marido morre dentro de um carro à frente da filha de um ano

No «Dois às 10», Paula partilha uma história de dor profunda e perda esmagadora. Depois de enfrentar a morte da mãe, vítima de cancro no intestino, Paula sentiu-se envolta numa escuridão que só foi dissipada pelo amor do namorado. O nascimento da filha Carlota trouxe-lhe uma nova esperança, mas a felicidade foi abalada com a morte do filho e, mais recentemente, com a perda do companheiro Carlos, que faleceu dentro de um carro, à frente da filha de apenas um ano. Paula desabafa sobre a vontade de morrer que a acompanha diariamente, o sofrimento que a levou a sentir como se quisesse arrancar a própria pele, e a luta espiritual onde sente que Deus não lhe permite amar plenamente os seus dois grandes amores. Uma história tocante sobre resiliência, amor e dor.