Marília deixou de beber há mais de um ano: «Nunca mais tive vontade, nem nos momentos mais aterradores»

No «Dois às 10», Marília partilhou a sua jornada inspiradora de superação da dependência do álcool, revelando que se mantém completamente sóbria há mais de um ano. A convidada destacou que, mesmo sem ajuda externa, conseguiu ultrapassar os momentos mais desafiantes e nunca mais sentiu vontade de voltar a consumir bebidas alcoólicas. No fim, é surpreendida por uma mensagem emocionante do seu filho Diogo. Saiba mais em TVI Player