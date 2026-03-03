Mariline sobre a sua profissão: “Foi uma vergonha ter ficado com um diagnóstico de cancro”

No “Dois às 10”, Mariline abre o coração e partilha a sua jornada de superação. Depois de enfrentar um cancro, sair de uma relação tóxica marcada pela traição e atravessar uma depressão profunda, encontrou no filho a força para seguir em frente. A escrita tornou-se o seu refúgio, um verdadeiro balão de oxigénio, permitindo-lhe desabafar tudo aquilo que precisava de contar, mas que a vergonha lhe impedia. Uma história de resiliência, coragem e amor incondicional, que inspira e emociona.