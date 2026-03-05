VÍDEO SEGUINTE
Marisa e Pedro Jorge veem-se envolvidos em polémica. Cinha Jardim afirma: “É de pessoas que não têm sentimentos”

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 57min
