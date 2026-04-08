Marisa nasceu cega e foi rejeitada pelos pais

No “Dois às 10”, conhecemos a inspiradora história de Marisa, cega de nascença, que transformou os desafios da vida em provas de força e superação. Apesar de ter sido rejeitada pela própria família, construiu um caminho marcado pela independência, resiliência e felicidade. Casada, mãe de quatro filhos e profissional ativa, Marisa garante viver uma vida plena e tão normal quanto a de qualquer outra pessoa, mostrando que a autonomia e a determinação não têm limites.