No “Dois às 10”, recebemos Marisa, a 4.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Marisa faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”
- Joana Lopes
- Há 2h e 50min
NESTE PROGRAMA
08:01
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”
Há 2h e 50min
03:16
Viaje até aos bastidores do evento de apresentação da novela da TVI, “Amor à Prova”
Hoje às 10:18
01:08
Tem 38 anos e é o mais novo candidato à Presidência da República. Jorge Pinto faz promessa a Portugal
Há 3h e 51min
03:26
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”
Há 3h e 27min
06:04
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”
Há 3h e 20min
05:25
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”
Há 3h e 8min
05:25
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro
Há 3h e 7min
05:25
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”
Há 3h e 7min
04:19
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”
Há 2h e 57min
04:19
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”
Há 2h e 56min
08:01
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro
Há 2h e 51min
04:21
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”
Há 2h e 46min
37:50
Após o "Secret Story 9", Marisa fala sobre a relação entre a sua família e a de Pedro — Veja a conversa completa
Há 2h e 31min
09:40
TVI avança desenvolvimentos sobre o desaparecimento de Maycon Douglas: “Há uma entrevista que levanta questões”
Há 2h e 14min
09:40
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”
Há 2h e 14min
09:40
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
Há 2h e 12min