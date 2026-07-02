Marisa Susana reage a imagens do que os colegas disseram sobre si: “Desiludiu-me”

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Durante a entrevista, a ex-concorrente reagiu a imagens com comentários feitos pelos colegas fora da casa e não escondeu a sua surpresa perante algumas opiniões.