No «Dois às 10», Marlene recorda a dificuldade em ouvir minimizações sobre o cancro da tiroide, depois de ter vivido um diagnóstico que lhe mudou a vida. A conversa em estúdio sublinha que, embora possa parecer “menos grave” para quem ouve, para ela o impacto físico e emocional foi profundo.
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Marlene recorda o que mais lhe custa ouvir: «É só um cancro na tiroide? Há cancros piores»
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Marlene recorda o que mais lhe custa ouvir: «É só um cancro na tiroide? Há cancros piores»
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