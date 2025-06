Marta Crawford - A sexóloga que quebrou tabus em Portugal

No «Dois às 10», Marta Crawford revela como a sua paixão pelas artes a levou ao teatro, onde a timidez desaparecia. A representação permitia-lhe explorar diferentes facetas, uma experiência transformadora. No entanto, a sua jornada tomou um rumo inesperado quando decidiu estudar psicologia. A escolha da sexologia como área de especialização surgiu durante o estágio académico no Hospital Júlio de Matos. Influenciada por um congresso e pelo incentivo de um amigo, Marta encontrou a sua vocação. «Tinha um amigo que era meu colega também de curso no ISPA e portanto tinha ido a um congresso no Porto [...] e falou muito bem daquilo e eu fiquei, não sabia bem para onde é que eu queria e aquela conversa a dizer, para isto, vou contigo também.», recorda. Marta Crawford demonstra um à vontade notável ao abordar a temática da sexualidade, algo que nem sempre foi fácil. A empatia é fundamental no seu trabalho, permitindo-lhe criar um ambiente de confiança e abertura com os pacientes. A evolução da sua facilidade em falar sobre o assunto contrasta com o tabu que ainda existe na sociedade, um desafio que enfrenta com profissionalismo e dedicação. Saiba mais em TVI Player