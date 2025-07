Marta Cruz faz desabafo sobre o caso do pai, Carlos Cruz: «Teria realizado sonhos...»

Marta Cruz, concorrente expulsa do Big Brother Verão, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para falar desta sua participação no programa, acabando também por explorar um pouco a sua história de vida.

O mediático caso envolvendo o seu pai, o apresentador Carlos Cruz, foi um dos temas de conversa. Marta confessou que, se a vida não lhe tivesse pregado esta partida, certamente seria uma pessoa completamente diferente, com uma vida profissional diferente e com outros sonhos realizados.

