Marta: «Deus ia-me dar a vida da minha filha para me preparar para a morte do meu pai»

Carla Anes

Hoje às 11:31

No «Dois às 10», Marta confidenciou que interpretou o nascimento da filha, Benedita, como uma forma de se preparar para a morte do pai. Marta sabia que o pai enfrentaria tratamentos de quimioterapia. Apesar do prognóstico, Marta acreditava que o pai daria a volta por cima, dada a sua força «interminável». O desejo do pai era ver Benedita nascer e conhecê-la. O desejo concretizou-se, e o pai de Marta conseguiu ouvi-la chamá-lo «Avô Kiko». Marta recorda com carinho esses momentos. A família guarda com amor as memórias felizes que partilharam.