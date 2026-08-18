No «Dois às 10», Cláudia e Miguel Braga, pais de Matilde, de 7 anos, recordam a onda de solidariedade que se seguiu a um vídeo de apelo feito nas redes sociais pela amiga de família Ana Sanchez, que ultrapassou os dois milhões de visualizações. Em apenas 27 horas, a angariação garantiu os 30.200 euros necessários para a cirurgia à escoliose que Matilde, que tem síndrome de Rett e é totalmente dependente dos pais, precisa com urgência, evitando uma espera de três a quatro anos no serviço público. Apesar da cirurgia já estar financeiramente assegurada, a luta da família continua, já que Matilde necessita de terapias constantes para manter as capacidades, e os pais continuam a vender doces para as pagar, com um novo momento de angariação marcado para 12 e 13 de setembro, em Sintra.
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Matilde, de 7 anos, tem síndrome de Rett e vai finalmente operar a escoliose. Saiba como ajudar a família nas terapias
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