No “Dois às 10”, conhecemos a história de Carmo e Carlos, que sempre sonharam constituir família. Depois de planearem cuidadosamente a gravidez, viram nascer a sua filha, tornando real o maior dos seus sonhos. No entanto, a felicidade deu lugar a uma dura realidade, daquelas que nenhum pai está preparado para enfrentar, numa história marcada por desafios inesperados, mas também por amor incondicional e força para seguir em frente.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Matilde foi diagnosticada com paralisia cerebral aos 5 anos
- Joana Lopes
- 1 abr, 11:50
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:46
Matilde foi diagnosticada com paralisia cerebral aos 5 anos
1 abr, 11:50
03:00
Convidada revela que se inscreveu no "Secret Story": "Sou amante do melhor amigo do meu marido"
1 abr, 10:04
02:27
Cláudio Ramos explica a ausência inesperada de Cristina Ferreira: “Acordou com muita dor…”
1 abr, 10:12
02:13
Apresentadora da TVI enfrenta problema de saúde que poucos conhecem: “De um dia para o outro, surgiram os primeiros sinais”
1 abr, 10:15
02:13
Apresentadora foi confrontada com doença após programa da TVI: "Rapidamente se espalhou pelo corpo"
1 abr, 10:16
10:32
Stress levou apresentadora da TVI a enfrentar diagnóstico: “Vou ficar com isto para sempre”
1 abr, 10:30
06:06
Ensopado de borrego: o prato que não pode faltar na mesa da Páscoa
1 abr, 10:32
03:28
Kelly Bailey sobre o primeiro filho: “Imaginei uma coisa e foi outra”
1 abr, 10:47
03:28
Kelly Bailey sobre a segunda gravidez: “Nunca estamos preparados”
1 abr, 10:47
10:36
Kelly Bailey sobre Lourenço Ortigão: “É o pai que eu imaginava que ele fosse”
1 abr, 11:01
10:36
Kelly Bailey revela como educa o filho: “O meu filho nunca teve um telefone na mão”
1 abr, 11:01
10:36
Bebé de Kelly Bailey já tem nome? Atriz revela
1 abr, 11:03
01:33
Sandra foi diagnosticada com cancro na coluna e deixou de andar
1 abr, 11:22
04:47
Cláudio Ramos disponibiliza-se para pagar fisioterapia a convidada que deixou de andar devido a cancro agressivo
1 abr, 11:31
10:19
Pais só receberam o diagnóstico da filha quando ela tinha 5 anos: “Até aí, tinha atraso no desenvolvimento”
1 abr, 11:58