Matou o cunhado e 3 meses depois a ex-companheira. Na prisão, garante que «a chacina ainda não acabou»

No «Dois às 10», Vítor Marques, inspetor-chefe da PJ, Vera de Melo, psicóloga, e Paulo Santos, advogado, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação policial e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 33min
