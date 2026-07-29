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Média de relações sexuais entre casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em choque

No «Dois às 10», a sexóloga Susana Dias Ramos deixou os apresentadores boquiabertos ao partilhar dados estatísticos e relatos de consultas sobre a frequência e as práticas sexuais dos casais em Portugal.

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