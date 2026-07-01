Médica alerta para os principais cuidados a ter nos dias de maior calor

No “Dois às 10”, falamos sobre a importância de proteger a pele e o organismo da exposição solar, especialmente com a onda de calor que se aproxima. Com as temperaturas a subir, é essencial adotar medidas de prevenção para evitar problemas como queimaduras solares, desidratação e golpes de calor. Descubra quais os principais cuidados a ter para enfrentar os dias mais quentes em segurança e proteger a sua saúde.