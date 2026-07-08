No “Dois às 10”, recebemos o médico Marco Menezes Peres para esclarecer todas as dúvidas sobre a roncopatia, mais conhecida como o ressonar. Porque ressonamos? Quando é que o ressonar pode ser um sinal de um problema de saúde? E que tratamentos existem para melhorar a qualidade do sono? Uma conversa informativa sobre um tema que afeta muitas pessoas e pode ter impacto na saúde e no bem-estar.
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Médico desmistifica mitos e verdades sobre ressonar
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NESTE PROGRAMA
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Médico desmistifica mitos e verdades sobre ressonar
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