Médico desmistifica mitos e verdades sobre ressonar

No “Dois às 10”, recebemos o médico Marco Menezes Peres para esclarecer todas as dúvidas sobre a roncopatia, mais conhecida como o ressonar. Porque ressonamos? Quando é que o ressonar pode ser um sinal de um problema de saúde? E que tratamentos existem para melhorar a qualidade do sono? Uma conversa informativa sobre um tema que afeta muitas pessoas e pode ter impacto na saúde e no bem-estar.