Meias azuis: conheça o novo código dos solteiros

No «Dois às 10», o «Go Running Club» apresenta-se como uma solução inovadora para quem procura o amor. Localizado em Leiria, este clube de corrida gratuito combina exercício físico com a oportunidade de conhecer pessoas. A ideia é simples: juntar pessoas com interesses em comum num ambiente descontraído e divertido. Mas será que correr pode mesmo levar ao amor? O clube oferece um espaço de convívio onde o objetivo principal é socializar. «É para conhecer pessoas e socializar», como foi dito no programa. E para quem procura um sinal de disponibilidade, as meias azuis são o código secreto. Este acessório indica que o corredor está aberto a novas relações. O clube já conta com cerca de 50 participantes, entre membros regulares e novos. Após a corrida, o grupo reúne-se para um café, onde a conversa flui e as ligações se fortalecem. Apesar de alguns já terem ido a encontros, o sucesso amoroso no clube permanece um mistério. O «Go Running Club» une a necessidade de exercício com a vontade de conhecer pessoas, mostrando que o amor pode estar mais perto do que se imagina. Saiba mais em TVI Player