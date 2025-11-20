Melania Trump marcou posição? O vestido que dividiu opiniões no jantar saudita

No «Dois às 10», o look de Melania Trump no jantar oficial na Arábia Saudita foi um dos temas em análise nas Conversas de Café. A antiga Primeira-Dama norte-americana usou um vestido que gerou grande polémica e divisão de opiniões a nível global, com uns a defenderem que marcou uma posição política e outros a considerarem-no inadequado para o protocolo.