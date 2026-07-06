Melissa perdeu a mãe e pouco tempo depois descobriu que tinha cancro: “A dor foi tão grande que eu acabei por adoecer”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Melissa, uma mulher que enfrentou algumas das maiores provações da sua vida num curto espaço de tempo. Regressou a Portugal depois de dois anos no Reino Unido para acompanhar a mãe, que lutava contra um segundo cancro. Em 2022, viveu o momento mais doloroso da sua vida ao vê-la partir nos seus braços, após uma paragem cardiorrespiratória. Ainda sem tempo para fazer o luto, recebeu um novo golpe: foi diagnosticada com cancro da mama. Dez anos antes, já tinha vencido um cancro de pele, mas desta vez o desafio revelou-se ainda mais difícil. Entre a dor da perda e a luta pela própria vida, Melissa questionou muitas vezes porque é que tantas adversidades pareciam cruzar-se no seu caminho. Hoje, partilha um testemunho de coragem, resiliência e esperança.