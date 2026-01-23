VÍDEO SEGUINTE
Menina de 20 anos lança mensagem de esperança que pode tocar audiência jovem

No “Dois às 10”, recebemos Bruna, uma jovem de 20 anos, que partilha de forma corajosa o seu percurso marcado por perdas significativas na infância e adolescência, que a levaram ao isolamento e ao sofrimento emocional. Ao longo dos anos, enfrentou desafios graves de saúde mental, incluindo tentativas de pôr termo à vida e automutilação. Hoje, Bruna fala abertamente para quebrar o silêncio, sensibilizar para a importância do apoio e dar força a quem enfrenta situações semelhantes, lembrando que pedir ajuda é um passo essencial.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:53
NESTE PROGRAMA
