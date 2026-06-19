VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Hoje às 12:49
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

00:26

Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»

Hoje às 12:04
00:35

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

Ontem às 11:54
02:46

Inês Castel-Branco revela como se preparou para a sua personagem: «Na prisão também há pessoas boas»

Hoje às 10:03
26:00

Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança

Hoje às 12:49
01:53

Cristina Ferreira rendida a foto de bebé de figura pública: Veja a reação

Ontem às 09:54
03:03

Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e haverá um nono crime: «Disseram que é mais grave do que todos os outros»

Ontem às 10:49

Atualidade

Madrasta terá confessado assassínio da filha do companheiro por vingança. Alega que o homem agredia os seus filhos

Ontem às 12:46

Vítima de assalto à mão armada revela detalhes: «Queres morrer?»

16 jun, 12:35

Exclusivo: entrevista a Nuno Homem de Sá após condenação por violência doméstica

16 jun, 12:22

Pais atiram-se com o filho com doença terminal de um 36.º andar

11 jun, 12:52

Grávida da Murtosa: já é conhecida decisão do tribunal em relação a Fernando Valente

11 jun, 12:14

Bombeiros extinguem incêndio e encontram corpo carbonizado dentro de carro

8 jun, 12:22

Idoso levanta 25 mil euros e é assaltado no metro de Lisboa

5 jun, 12:56
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»

Hoje às 12:04

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

Ontem às 11:54

Inês Castel-Branco revela como se preparou para a sua personagem: «Na prisão também há pessoas boas»

Hoje às 10:03

Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança

Hoje às 12:49

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Hoje às 10:32

Com o instrutor Joaquim presente, Soraia Sousa vive dia inesquecível: «Tornaram-se família»

Hoje às 08:54

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Ontem às 15:57

O segredo que Dylan Fonte conseguiu guardar de Inês Gama: «Um mês a esconder»

Ontem às 09:32

Fotos

Transtornado, pai de menina assassinada pela madrasta não esconde as lágrimas: «Só pedia justiça»

Hoje às 15:52

É um dos maiores parques aquáticos do mundo e fica em Portugal. Tem escorregas gigantes e vista para a montanha

Hoje às 14:47

Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Hoje às 14:09

Irmão de Joana agrediu o sobrinho de 19 meses. Menino está em estado vegetativo há 11 anos: «Já não diz mais mãe»

Hoje às 13:43