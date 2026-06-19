No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança
- Hoje às 12:49
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
26:00
Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança
Hoje às 12:49
02:46
Inês Castel-Branco revela como se preparou para a sua personagem: «Na prisão também há pessoas boas»
Hoje às 10:03
03:48
Matilde Reymão revela: «Foi muito estranho, chegava a casa e pensava...»
Hoje às 10:05
04:35
Inês Castel-Branco revela: «Eu passo dias inteiros a chorar»
Hoje às 10:10
02:23
Inês Castel-Branco revela plot twist «cruel» da sua personagem em 'A Madrasta'
Hoje às 10:12
02:20
As primeiras imagens de «A Madrasta»
Hoje às 10:27
03:24
«Sinto que o meu filho partiu naquele dia»: O relato chocante de Joana após agressão do irmão ao bebé
Hoje às 11:16
07:11
Chocante - Mãe relata consequências irreversíveis após irmão agredir o seu bebé de 19 meses
Hoje às 11:22
04:36
Em estado vegetativo num hospital desde 2020, Joana não desiste do filho Rafael: «Imagino o que ele seria hoje»
Hoje às 11:27
03:15
Filho de Célia deixou carta de despedida e pôs fim à vida: «A todos, amo-vos. Espero um dia encontrar-vos»
Hoje às 11:36
05:59
Célia recorda a trágica perda do filho Duarte: «Temo deixar de sentir o cheiro dele nos pertences»
Hoje às 11:42
00:26
Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»
Hoje às 12:04
Mais Vistos
00:26
Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»
Hoje às 12:04
00:35
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»
Ontem às 11:54
02:46
Inês Castel-Branco revela como se preparou para a sua personagem: «Na prisão também há pessoas boas»
Hoje às 10:03
26:00
Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança
Hoje às 12:49
01:53
Cristina Ferreira rendida a foto de bebé de figura pública: Veja a reação
Ontem às 09:54
03:03
Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e haverá um nono crime: «Disseram que é mais grave do que todos os outros»
Ontem às 10:49