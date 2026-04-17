No “Dois às 10”, conhecemos a história do pequeno Isaac, de 6 anos, que contrariou todas as expectativas após um diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de prognósticos difíceis, com muita dedicação às terapias e o apoio dos pais, Cláudia e Fábio, hoje já consegue andar e falar. A família mantém o foco em continuar a garantir-lhe o acompanhamento necessário para que o Isaac continue a evoluir e seja feliz.
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Menino com paralisia cerebral contraria médicos ao andar e falar
- Dois às 10
- Hoje às 11:38
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