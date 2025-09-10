VÍDEO SEGUINTE
Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»

Na Atualidade do «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano acompanha um caso alarmante em Aveiro: um menino de 12 anos foi encontrado pela PSP após percorrer cerca de 12 quilómetros descalço, com ferimentos ligeiros e sinais de maus-tratos. A história contada pela família está a ser posta em causa pelos vizinhos, que afirmam que «a história está mal contada». O caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e está a ser investigado pelas autoridades competentes.

  • Há 1h e 50min
