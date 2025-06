Menino de 4 anos morre afogado ao cuidado de pai esquizofrénico

No «Dois às 10», abordamos a trágica morte de Gabriel, de 4 anos, que se afogou numa piscina encerrada ao público, na Baixa da Banheira. O pai, Gilberto Menezes, diagnosticado com esquizofrenia, tinha a criança sob seus cuidados. A Polícia Judiciária investiga a responsabilidade do pai neste caso, que levanta suspeitas devido aos muros altos da piscina e à roupa da criança encontrada à beira do local.

Alerta foi dado pelas 22:09 e quando os bombeiros chegaram ao local já pouco haveria a fazer. PJ está a investigar o ocorrido. Menino terá desaparecido pelas 17:00 e a PSP foi alertada pelas 19:20

Uma criança de quatro anos morreu afogada no Complexo de Piscinas do Parque José Afonso, na Baixa da Banheira. O alerta foi dado pelas 22:09 confirmaram à CNN Portugal os Bombeiros Voluntários da Moita.

O complexo das piscinas encontra-se fechado para obras e quando os bombeiros chegaram ao local deram início às manobras de reanimação, mas já pouco haveria a fazer. O óbito foi declarado pela VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

